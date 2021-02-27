Задержаны 8 участников перестрелки в кафе Шлиссельбурга

Задержаны 8 участников перестрелки в кафе Шлиссельбурга
Изъято оружие. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Ленинградской области задержали 8 человек причастных к стрельбе в заведении общепита. У мужчин в возрасте от 23-х до 36-и лет изъяли большое количество оружия.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

Напомним, что сам инцидент со стрельбой случился 25 февраля в одном из кафе общепита. Группа более 50 человек устроила вооруженный поединок, в результате которого скончался один из мужчин, а другой был доставлен в больницу с ранениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На данный момент следователи проводят расследование по уголовному делу. Изъято большое количество оружия и задержаны подозреваемые, проводятся проверки и экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что задержаны пять участников перестрелки в Шлиссельбурге.

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