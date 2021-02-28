Артистов Итальянского цирка Togni привили от COVID перед выступлением в Петербурге

Артисты Итальянского цирка «Togni» сделали прививку от инфекции Covid-19 перед выступлением в Северной столице.

Вакцинацию прошли дрессировщики слонов супруги Коррадо и Сьюзан Тоньи, а также дрессировщик экзотических животных Иван Дефорж. Как сообщили на странице Цирка Чинизелли в Instagram-аккаунте, теперь прививка ждет и других артистов.

Масштабное представление с участием дрессировщиков слонов и тигров пройдёт в Цирке на Фонтанке в ближайшую субботу. На гастроли в Петербург они артисты прибыли еще прошлой весной, но до сих пор не смогли выступить из-за ковид-ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 88 тысяч петербуржцев.