Спасатели спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

На Сахалине спасатели доставили на берег со льдины 26 рыбаков . Фото: pixabay

На Сахалине спасатели доставили на берег со льдины 26 рыбаков . Фото: pixabay

Спасатели доставили на берег 26 рыбаков- любителей, которые оказались отрезанными от суши на льдине в районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По состоянию на 12.00 по местному времени спасателями доставлено на берег 26 рыбаков-любителей», — говорится в сообщении.

Спасатели провели разведку ледового поля и других людей не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что любители зимней рыбалки продолжают выходить на Финский залив, несмотря на тонкий лед и «плюсовую» температуру. Предупреждения сотрудников МЧС рыбаки игнорируют. В Красносельском районе города спасатели организовали усиленный контроль за ситуацией на воде.