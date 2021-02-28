Спасатели спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

Спасатели доставили на берег 26 рыбаков- любителей, которые оказались отрезанными от суши на льдине в районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По состоянию на 12.00 по местному времени спасателями доставлено на берег 26 рыбаков-любителей», — говорится в сообщении.
Спасатели провели разведку ледового поля и других людей не обнаружили.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что любители зимней рыбалки продолжают выходить на Финский залив, несмотря на тонкий лед и «плюсовую» температуру. Предупреждения сотрудников МЧС рыбаки игнорируют. В Красносельском районе города спасатели организовали усиленный контроль за ситуацией на воде.