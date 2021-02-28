У оператора в Пушкине угнали Mitsubishi Outlander

У оператора в Пушкине угнали Mitsubishi Outlander
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В полицию обратился оператор кофейного завода и сообщили о том, что с 10:50 до 13:00 от дома 22 по улице Ростовской мкр. Славянка города Пушки, неизвестный угнал его автомобиль Mitsubishi Outlander черного цвета, 2019 года выпуска, стоимостью 1 805 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

По подозрению в угоне у дома 35 по улице Кузнецовкой в Петербурге задержан ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 17 января, около 3 часов на улице Нефтехимиков в городе Кириши Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали 23-летнего мужчину за рулем угнанной «Мицубиси Лансер».

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