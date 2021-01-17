В Ленобласти задержали пьяного угонщика иномарки в Киришах без прав

В Ленобласти задержали пьяного угонщика иномарки в Киришах без прав
Владелец машины приехал к месту происшествия, когда в отношении нарушителя составляли административный протокол за вождение в пьяном виде и без прав. Фото: pixabay

В воскресенье, 17 января, около 3 часов на улице Нефтехимиков в городе Кириши Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали 23-летнего мужчину за рулем угнанной «Мицубиси Лансер».

Правоохранители решили остановить автомобиль, поскольку их смутило состояние водителя за рулем. Оказалось, что молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, не имел водительских прав. Позже выяснилось, что транспортное средство также принадлежит другому человеку.

На место происшествия во время составления административного протокола прибыл владелец иномарки и заявил об угоне. В результате полиция возбудила уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге таксист украл у пассажирки золоту цепочку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
киришский район ленобласть угон авто


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Подмосковье семилетний мальчик погиб, катаясь с горки
Депутата ЗакСа Ходосок поделился «советом» по борьбе с коронавирусом
В Ленобласти задержали пьяного угонщика иномарки в Киришах без прав
Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву
В Москве простились с Борисом Грачевским
В течение года власти Петербурга обещают регулярно убирать 334 водных ...
«Зенит» стал самым популярным футбольным клубом в Instagram за 2020 год
Актриса Алена Хмельницкая оказалась на больничной койке с коронавирусом