В Ленобласти задержали пьяного угонщика иномарки в Киришах без прав

В воскресенье, 17 января, около 3 часов на улице Нефтехимиков в городе Кириши Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали 23-летнего мужчину за рулем угнанной «Мицубиси Лансер».
Правоохранители решили остановить автомобиль, поскольку их смутило состояние водителя за рулем. Оказалось, что молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, не имел водительских прав. Позже выяснилось, что транспортное средство также принадлежит другому человеку.
На место происшествия во время составления административного протокола прибыл владелец иномарки и заявил об угоне. В результате полиция возбудила уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге таксист украл у пассажирки золоту цепочку.