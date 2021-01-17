В Ленобласти задержали пьяного угонщика иномарки в Киришах без прав

Владелец машины приехал к месту происшествия, когда в отношении нарушителя составляли административный протокол за вождение в пьяном виде и без прав. Фото: pixabay

Владелец машины приехал к месту происшествия, когда в отношении нарушителя составляли административный протокол за вождение в пьяном виде и без прав. Фото: pixabay

В воскресенье, 17 января, около 3 часов на улице Нефтехимиков в городе Кириши Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали 23-летнего мужчину за рулем угнанной «Мицубиси Лансер».

Правоохранители решили остановить автомобиль, поскольку их смутило состояние водителя за рулем. Оказалось, что молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, не имел водительских прав. Позже выяснилось, что транспортное средство также принадлежит другому человеку.

На место происшествия во время составления административного протокола прибыл владелец иномарки и заявил об угоне. В результате полиция возбудила уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.

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