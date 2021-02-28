Во Всеволожском районе обнаружили закладки с полкилограммом амфетамина

Во Всеволожском районе обнаружили закладки с полкилограммом амфетамина
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе сотрудники полиции изъяли полкилограмма амфетамина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, оперативники установили местонахождение тайников-закладок с наркотиками. В посёлке Минилахти было обнаружено два свёртка с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что в каждом было более 200 граммов амфетамина.

По факту изъятия возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Причастные к преступлению разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: за хранение значительного количества психотропных веществ и дачу взятки сотруднику полиции. По информации следствия, обвиняемый, после того, как у него изъяли при досмотре изрядное количество амфетамина.

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