Петербург стал лучшим городом для бюджетного отдыха на 8 марта

Петербург является не только одним из самых увлекательных, но и, как выяснилось, одним из самых доступных направлений для туризма. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург является не только одним из самых увлекательных, но и, как выяснилось, одним из самых доступных направлений для туризма. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Исследователи онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip представили рейтинг из десяти российских городов, которые можно посетить во время длинных восьмимартовских выходных, потратив на дорогу не более 15 тысяч рублей.

Для составления списка аналитики использовали 50 самых популярных поисковых запросов клиентов на ближайшие трехндевные выходные. Оказалось, что наиболее бюджетную поездку можно организовать в Северную столицу — билет в обе стороны из Москвы обойдется, в среднем, в 3,9 тысяч рублей. Вторым в списке стал Воронеж (4 тысячи рублей за билеты туда-обратно), а замыкает тройку лидеров Екатеринбург (4,9 тысяч рублей)7

В пределах 5-10 тысяч рублей придется заплатить за полеты в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Дороже выйдет путешествие в Калининград — минимум 10,3 тысяч рублей. Наиболее затратный вариант — поездка в Симферополь или Сочи за 12 и 14 тысяч рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти появился 400-километровый велосипедный маршрут.