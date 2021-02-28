Милана Тюльпанова решила продолжить отношения с «крупным мошенником»

Модель Милана Тюльпанова решила продолжить отношения с «мошенником-аферистом» после слухов о госпитализации.

Светская львица вышла на связь с подписчиками после после нескольких дней молчания. Она рассказала в своем Instagram-аккаунте, что не хочет комментировать все, что произошло с ней за последние пару недель, так как это «все-таки больше личное».

Бывшая супруга экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова также призналась, что решила продолжить встречаться с 45-летним Евгением, которого ранее называла «крупным мошенником».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова разошлась с «мальдивским мужем» через три недели.