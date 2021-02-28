Центр «Велес» взял на попечение 8 видов лисиц

Центр помощи диким животным, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, выкупил нескольких питомцев со зверофермы в Дагестане.
В деревню Рапполово, где находится «Велес», привезли три чернобурых лисы, одна белая лиса, две песца и два блюфроста (помесь песца с чернобурой лисой).
Как сообщили в группе центра в соцсети «ВКонтакте», у одной из них ранена лапа, у второй — подрана спина. Их планируют лечить в компании ласковых и агрессивных сородичей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из медведей центра «Велес» неожиданно проснулся. Некоторые предположили, что медведь проголодался во время спячки или встал попить.