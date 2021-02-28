Центр «Велес» взял на попечение 8 видов лисиц

Центр «Велес» взял на попечение 8 видов лисиц
В Центр привезли питомцев со зверофермы в Дагестане. Фото: центр "Велес"

Центр помощи диким животным, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, выкупил нескольких питомцев со зверофермы в Дагестане.

В деревню Рапполово, где находится «Велес», привезли три чернобурых лисы, одна белая лиса, две песца и два блюфроста (помесь песца с чернобурой лисой).

Как сообщили в группе центра в соцсети «ВКонтакте», у одной из них ранена лапа, у второй — подрана спина. Их планируют лечить в компании ласковых и агрессивных сородичей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из медведей центра «Велес» неожиданно проснулся. Некоторые предположили, что медведь проголодался во время спячки или встал попить.

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