Один из медведей центра «Велес» неожиданно проснулся

Карантинный центр помощи диким животным «Велес» поделился снимками одного из своих постояльцев-медведей, который внезапно вышел из спячки.

О том, что медведь по кличке Балу проснулся, сообщили накануне вечером. Сотрудники «Велеса» показали заспанного косолапого на своей официальной странице «ВКонтакте». Тем временем пользователи отмечают в комментариях, что Бал проснулся слишком рано — в регионе до потепления еще далеко.

«Рано! Потепления не ожидается… Надо ему булочки с медком дать, да каши с курочкой, яблочком закусить и опять на боковую!», — пишет подписчица.

Некоторые предположили, что медведь проголодался во время спячки или встал попить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лоси «Велеса» получили новые «гнезда» благодаря новогодним елкам петербуржцев.