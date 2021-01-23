Лоси «Велеса» получили новые «гнезда» благодаря новогодним елкам петербуржцев

Лоси &#171;Велеса&#187; получили новые &#171;гнезда&#187; благодаря новогодним елкам петербуржцев
Лоси обрели новые "гнезда". Фото: скриншот Instagram

В центре реабилитации диких животных «Велес» рассказали, как новогодние елки петербуржцев помогли их подопечным.

В центр поступили две партии щепы, переработанной из хвойных деревьев. Оставшиеся после Нового года живые елки сдавали жители Калининского района Петербурга. Как рассказали на страничке Центра в Instagram, первыми ароматные «гнезда» получили самые старшие лови.

Напомним, что горожане могут принести любые деревья — даже сухие или распиленные. Перед тем, как отвезти деревья животным, их перерабатывают на дробилке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведи из центра «Велес» ушли в спячку в канун Нового года.

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