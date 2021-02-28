Головин помог «Монако» обыграть «Брест»

Головин помог «Монако» обыграть «Брест»
Александр Головин. Фото: официальный сайт РФС

«Монако» обыграл «Брест» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Матч прошел в Монако и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Стеван Йоветич и Кевин Фолланд. В обоих случаях одноклубникам ассистировал российский футболист Александр Головин.

После 27 туров «Монако» (55 очков) занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (31) находится на 13-ом месте.

В следующем туре «Монако» предстоит сыграть со «Страсбургом», а «Брест» встретиться с «Дижон».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Минасова, Головин обладает ярким талантом, а главное умеет правильно тренироваться. Именно такие качества позволяют сравнивать футболиста с португальцем Криштиану Роналду.

"Монако" александр головин брест


 

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