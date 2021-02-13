Александра Головина назвали российским Роналду

Александра Головина назвали российским Роналду
Александр Головин. Фото: официальный сайт РФС

Российского полузащитника «Монако» Александра Головина сравнили с известным футболистом Криштиану Роналду.

Такое мнение составил футбольный агент Арсен Минасов. Он рассказал о развитии Александра Головина в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Саша – это исключение из правил в нынешнем российском футболе. Он совсем недавно вырос из юношеского уровня, хотя кажется, что вроде бы играет давно, но на самом деле он достаточно молодой парень», – заявил эксперт.

По словам Минасова, Головин обладает ярким талантом, а главное умеет правильно тренироваться. Именно такие качества позволяют сравнивать футболиста с португальцем Криштиану Роналду.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин провел 9 матчей в составе «Монако». ЗА отведенное время в составе ему удалось забить четыре мяча, а также отдать четыре голевых паса на партнеров по команде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Головин забил три мяча в ворота команды «Ним».

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