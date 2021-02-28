В Саратовской области двое детей утонули, провалившись под лед

В городе Вольске Саратовской области спасатели разыскивают тела двух мальчиков, провалившихся под лед во время прогулки по Волге.

По предварительным данным, предоставленным управлением Следственного комитета РФ по области, в воскресенье, 28 февраля, дети вместе с друзьями отправились гулять и решили выйти на лед. Находясь примерно в 400 метрах от набережной имени Злобина, шестилетний малыш наступил на неокрепшую поверхность реки и провалился.

На помощь ребенку бросился его 11-летний брат, но тоже оказался в воде. Приятели мальчиков сразу же бросились за помощью, но спасти ребят не успели. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

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