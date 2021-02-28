Асмус рассказала о гнойных волдырях на коже

Российская актриса Кристина Асмус решила поделиться неприятными воспоминаниями о начале своей карьеры. Она подхватила серьезное заболевание кожи.

В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, что 11 лет назад на съемочной площадке Кристина столкнулась с ужасной проблемой. Из-за того, что визажисты, которые ее гримировали, не обрабатывали кисти после каждого актера, на ее лицо перенесли шестнадцать видов клещей.

По словам Асмус, последствием заражения стали гнойники по всему лицу, из-за которых она могла лишиться карьеры. Поэтому сейчас девушка строго следит за своим уходом и работой визажистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Кристина Асмус сделала неожиданное признание об отношениях с Иваном Охлобыстиным.