На матче между «Зенитом» и «Ростовом» задержали 44 человека

Болельщики совершили различные административные правонарушения.

На матче между «Зенитом» и «Ростовом», который состоялся 27 февраля, задержали 44 человека. Каждый был замечен в нарушении законодательства, о чем сообщает Piter.tv, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что людей задержали на только на стадионе, но также на территории, прилегающей к нему. Серьезных нарушений замечено не было, речь идет об административных правонарушениях.

Напоминаем, что за игрой наблюдали 23 тысячи человек. За порядком на «Газпром Арене» тем временем следили десятки сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью. Матч завершился со счетом 2:2, победителя выявить так и не удалось.