Кокорин снова сыграл за «Фиорентину», но команда проиграла

Кокорин снова сыграл за &#171;Фиорентину&#187;, но команда проиграла
Александр Кокорин перешел в итальянский клуб. Фото: @acffiorentina

Матч завершился со счетом 0:1 в пользу соперников итальянского клуба

«Фиорентина» и «Удинезе» сыграли в рамках чемпионата Италии по футболу. Российский нападающий итальянского клуба Александр Кокорин снова вышел на поле за новую команду, но не смог отметиться голом. Об этом сообщает ТАСС.

Кокорин появился на 68-й минуте, чтобы заменить полузащитника Франка Рибери. Позже игрок получил желтую карточку. Известно, что это – второй матч россиянина в составе «Фиорентины».

Встреча завершился поражение команды, за которую выступает Кокорин. Она закончилась со счетом 0:1. В следующий раз «Фиорентина» сыграет с «Ромой» 3 марта. Непонятно, сможет ли в матче принять участие россиянин или нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на матче между «Зенитом» и «Ростовом» задержали 44 человека.

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