Кокорин снова сыграл за «Фиорентину», но команда проиграла

Матч завершился со счетом 0:1 в пользу соперников итальянского клуба

«Фиорентина» и «Удинезе» сыграли в рамках чемпионата Италии по футболу. Российский нападающий итальянского клуба Александр Кокорин снова вышел на поле за новую команду, но не смог отметиться голом. Об этом сообщает ТАСС.

Кокорин появился на 68-й минуте, чтобы заменить полузащитника Франка Рибери. Позже игрок получил желтую карточку. Известно, что это – второй матч россиянина в составе «Фиорентины».

Встреча завершился поражение команды, за которую выступает Кокорин. Она закончилась со счетом 0:1. В следующий раз «Фиорентина» сыграет с «Ромой» 3 марта. Непонятно, сможет ли в матче принять участие россиянин или нет.

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