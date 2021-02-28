Журналисты составили рейтинг 10 лучших фильмов XXI века

В нем не оказалось ни одной российской ленты.

Британский журнал Empire опубликовал список 10 лучших фильмов, которые были сняты в 21 веке. Журналисты считают, что на первом месте должна быть лента «Безумный Макс: Дорога Ярости», вышедший в 2015 году. На втором месте оказался «Властелин колец: Братство кольца» – его зрители увидели в 2001 году. Тройку лидеров замыкает «Темный рыцарь» 2008 года.

Также в рейтинге оказались: «Начало», «Лунный свет», «Социальная сеть», «Мстители: Война бесконечности», «Прочь», «Лабиринт Фавна» (2006) и «Трудности перевода».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург включили в рейтинг лучших городов мира по качеству жизни. Город оказался на 72-й строчке рейтинга лучших городов мира по качеству жизни. Всего в список попали сто городов.