Из-за огромной ямы на КАД колеса пробили семь машин

Автомобилисты активно жалуются на огромное количество ям в городе.

Автомобилисты в очередной раз обратили внимание властей на ямы в петербургских дорогах. На этот раз они пожаловались на качество съезда с КАД на проспект Культуры. Своим негодованием очевидцы поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор поста отметил, что на съезде есть огромная яма, из-за которой колеса пробиты как минимум у семи машин. Он предупредил остальных водителей, чтобы те были внимательней.

Пользователи в комментариях пишут, что такую яму странно не заметить и посоветовали следить за ситуацией на дорогах. Другие негодуют из-за состояния дорог.

«Снег тает вместе с асфальтом»,

— рассуждает один из горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобилисты заметили гигантскую яму с фонтаном на Комендантском проспекте.