Автомобилисты заметили гигантскую яму с фонтаном на Комендантском проспекте

Яма на проезжей части. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Яма на проезжей части. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Комендантском проспекте в Петербурге заметили «провал на всю дорогу». Гигантская яма образовалась прямо на проезжей части.

Инцидент случился в четверг, 25 февраля, у дома 53/4. Фотографии с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, около 8 утра на указанном участке из-под асфальта забил фонтан. Ближе к вечеру на месте произошел крупный провал грунта.

В настоящее время проезд по по данному участку заблокирован, место огородили. Сейчас выясняется, что стало причиной провала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль провалился в ремонтную яму на Ветеранов. Водитель поздно заметил предупреждающие знаки.