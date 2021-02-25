Автомобилисты заметили гигантскую яму с фонтаном на Комендантском проспекте

На Комендантском проспекте в Петербурге заметили «провал на всю дорогу». Гигантская яма образовалась прямо на проезжей части.
Инцидент случился в четверг, 25 февраля, у дома 53/4. Фотографии с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, около 8 утра на указанном участке из-под асфальта забил фонтан. Ближе к вечеру на месте произошел крупный провал грунта.
В настоящее время проезд по по данному участку заблокирован, место огородили. Сейчас выясняется, что стало причиной провала.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль провалился в ремонтную яму на Ветеранов. Водитель поздно заметил предупреждающие знаки.