Автомобиль провалился в ремонтную яму на Ветеранов

На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Невнимательный водитель провалился в яму ремонтных работ.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 24 января, у дома №69. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Торчит из ямы ремонта», — написал автор записи.

На кадрах видно, что на участке проводятся дорожные работы, место огорожено. По предварительным данным, водитель поздно заметил предупреждающие знаки, из-за чего машина практически полностью провалилась в яму.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на пересечении улицы Кустодиева и проспекта Просвещения заблокировало проезд трамваям.