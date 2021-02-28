Диетолог рассказал, кому нельзя есть супы-пюре

Суп-пюре полезен, но не для всех. Фото: pixabay

Суп-пюре полезен, но не для всех. Фото: pixabay

Блюдо не подходит пациентам с диабетом, так как подобная пища вызывает быстрый подъем глюкозы.

Врач-диетолог рассказал о пользе супов-пюре, а также объяснил, кому их лучше не есть. Своими советами он поделился в интервью радио Sputnik.

Диетолог заявил, что благодаря супам-пюре можно быстро насытиться. Такие блюда быстро усваиваются и снижают нагрузку на пищеварительную систему. Именно поэтому врач рекомендовал супы-пюре людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Он отметил, что в супах-пюре должно быть в два раза больше белковой составляющей, чем овощной. Также нужно добавить углеводы: картошку или кусок зернового хлеба.

«Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает всё, что нужно»,

— пояснил диетолог.

При этом от супов-пюре лучше отказаться диабетикам, так как переработанная пища вызывает у них быстрый подъем глюкозы.

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