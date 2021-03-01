Новый дорожный знак появился на дорогах России

Новый дорожный знак появился на дорогах России
Вне населенных пунктов знак "Фотовидеофиксация" будет находиться на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля камер. Фото: Pixabay

На российских дорогах начал действовать новый информационный знак, предупреждающий о фотовидеофиксации. Он вводится с понедельника, 1 марта.

Ранее автомобилистов предупреждали о фиксации нарушений с помощью специальных табличек, монтируемых в дополнение к другим знакам. В отличие от них новый будет устанавливаться самостоятельно. Вне населенных пунктов знак «Фотовидеофиксация» будет находиться на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля камер, предупреждая водителей заранее. Указатели в черте населенных пунктов будут устанавливаться только на въездах.

Информационные таблички, которые применялись до сегодняшнего дня, будут действительны в течение шести месяцев. Это решение оставляют за региональными властями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября.

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