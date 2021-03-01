Мужчина с темным прошлым задержан за угрозу взрыва метро «Ленинский проспект»

В Петербурге правоохранители задержали местного жителя с судимостями по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 февраля в полицию позвонил мужчина, представился своим именем и сообщил, что собирается взорвать станцию метро «Ленинский проспект». Станцию проверили, но никаких подозрительных предметов там не было.
Полицейские быстро нашли звонившего. Им оказался 40-летний житель Металлостроя, ранее судимый за убийство, захват заложников, угрозу убийством, оскорбление власти и другие преступления. Он был пьян.
Возбуждено уголовное дело. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрельба у метро «Проспект Большевиков» обернулась госпитализацией.