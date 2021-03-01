Песков не считает, что в России сложная продовольственная ситуация

Песков не считает, что в России серьезные проблемы с продовольствием. Фото: pixabay.com

Песков не считает, что в России серьезные проблемы с продовольствием. Фото: pixabay.com

Представитель Кремля уверен, что ситуация в России не хуже, чем во многих других государствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных журналистов о сложной продовольственной ситуации в России. Он не согласен с авторами статей, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля считает, что весь мир столкнулся с кризисом из-за пандемии коронавируса. При этом он уверен, что россияне живут не хуже, чем граждане других стран. Песков заявил, что выводы, к которым приходят журналисты, неверны.

Напоминаем, что агентство Bloomberg писало, что в России из-за роста цен на продукты могут пройти митинги, а компания NielsenIQ привело статистику, согласно которой большая часть россиян экономят на еде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему не удается победить бедность в стране. Новое послание Владимира Путина снова будет посвящено данной проблеме. Также лидер страны расскажет о социально-экономическом, технологическом и других аспектах развития государства.