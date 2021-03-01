Курорт в Турции закроют на 500 дней, чтобы обезопасить туристов

Курорт в Турции закроют на 500 дней, чтобы обезопасить туристов
В Турции всегда отдыхает множество россиян. Фото: Pixabay

Власти планируют отреставрировать исторические здания, так как они начали разрушаться.

Курортный город Ассос решили закрыть для посещений на 500 дней. Там будут проводить ремонтные работы – исторические здания начали разрушаться и нуждаются в реставрации. Об этом сообщает NTV.

Известно, что в плачевном состоянии находятся не только здания, но и скалы, которые обрушаются. Чтобы избежать различные инциденты, власти пока не будут принимать туристов.

Ожидается, что на приведение территории в порядок потратят полтора года. За это время отремонтируют 19 объектов инфраструктуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Таиланда решили отменить ковидные ограничения в курортных провинциях. В расширенный список попали такие популярные туристические направления как Пхукет, Транг, а также Лампанг, Чиангмай, Лопбури и другие.

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