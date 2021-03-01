Курорт в Турции закроют на 500 дней, чтобы обезопасить туристов

Власти планируют отреставрировать исторические здания, так как они начали разрушаться.

Курортный город Ассос решили закрыть для посещений на 500 дней. Там будут проводить ремонтные работы – исторические здания начали разрушаться и нуждаются в реставрации. Об этом сообщает NTV.

Известно, что в плачевном состоянии находятся не только здания, но и скалы, которые обрушаются. Чтобы избежать различные инциденты, власти пока не будут принимать туристов.

Ожидается, что на приведение территории в порядок потратят полтора года. За это время отремонтируют 19 объектов инфраструктуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Таиланда решили отменить ковидные ограничения в курортных провинциях. В расширенный список попали такие популярные туристические направления как Пхукет, Транг, а также Лампанг, Чиангмай, Лопбури и другие.