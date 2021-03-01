В Ленобласти хотят возбудить уголовное дело из-за отрицания Холокоста

В прокуратуре считают, что нужно возбуждать уголовное дело. Фото: https://pixabay.com/

В прокуратуре считают, что нужно возбуждать уголовное дело. Фото: https://pixabay.com/

Педагога, который усомнился в существовании Холокоста, думают обвинить в реабилитации нацизма.

В Ленинградской области могут возбудить уголовное дело из-за реабилитации нацизма в связи со словами педагога, который назвал Холокост «мифом» и «выдумкой». Об этом сегодня, 1 марта, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Напоминаем, что педагог, выступая на обучающем семинаре для педагогов, заявил, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было. Его утверждения вызвали широкий резонанс.

В прокуратуре считают, что гражданин публично занимался реабилитацией нацизма. Материалы для проверки направили в следственные органы. В результате будет решено, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уволили из вуза профессора, отрицавшего холокост.