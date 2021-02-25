В Петербурге уволили из вуза профессора, отрицавшего холокост

В Петербурге уволили из вуза профессора, отрицавшего холокост
Освобождение узником Освенцима. Фото: Википедия

Санкт-Петербургский государственный экономический университет решил судьбу профессора Владимира Матвеева. Преподавателя уволили из-за высказывай о холокосте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы вуза, своей должности педагог лишился в начале февраля. Решение уволить сотрудника было принято из-за его отрицания холокоста.

Напомним, что в январе прошлого года Владимир Матвеев на вебинаре для учителей выразил мнение о том, что холокоста на самом деле не могло быть. Он считает, что массовые убийства евреев не проходили в период с 1938 по 1945 годы.

Увольнение было принято после того, как комитет по этике подтвердил в словах профессора отрицание холокоста. Кроме этого, главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер заявил о том, что подобные высказывания являются реабилитацией нацизма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на петербургских правоохранителей посыпались требования завести дело после заявления профессора о Холокосте.

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