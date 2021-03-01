Вокалистка Little Big отреагировала на новость о смерти Анны Кастельянос

Солистка группы Little Big Софья Таюрская после обвинений в равнодушии прокомментировала смерть экс-солистки музыкального коллектива Анны Кастельянос.

«Я не была знакома лично с Аней! Мы никогда не виделись. Приношу свои соболезнования родным и близким, — написала она на своей странице в Instagram.

Фанаты Little Big обвинили вокалистку Софью Таюрскую в равнодушии к смерти бывшей коллеги Анны Кастельянос. Таюрская опубликовала у себя в Instagram архивные фото 2017 года с записи сингла Lolly Bomb, сопроводив пост смайликами, после этого подписчики стали писать гневные комментарии и обвинять девушку в равнодушии.

Напомним, экс- участницу группы Little Big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в Петербурге в квартире на Рыбацком проспекте. Об этом узнал волонтер, который пришел навестить Анну. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Следственные органы проводят проверку.

У артистки была третья группа инвалидности. Ей помогали волонтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фронтмен Little Big Илья Прусикин отреагировал на трагическую новость о смерти экс-участницы группы Анны Кастельянос. Своими мыслями он поделился в Instagram-аккаунте. Артист отметил, что Анна была хорошим человеком.