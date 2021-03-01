Прусикин отреагировал на смерть экс-участницы Little Big

Артист заявил, что для него Анна всегда будет живой.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин отреагировал на трагическую новость о смерти экс-участницы группы Анны Кастельянос. Своими мыслями он поделился в Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что Анна была хорошим человеком. Он вспомнил времена, когда ему довелось поработать с ней и Олимпией. В какой-то момент пути Little Big и артисток разошлись. Прусикин заявил, что в Анне было много жизненной энергии и он не понимает, почему судьба распорядилась подобным образом.

«Для меня она всегда жива!»

— написал музыкант.

Напоминаем, что о смерти Анны стало известно сегодня, 1 марта. Ее бездыханное тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, в чем причина летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, чем известна Анна Кастельянос.