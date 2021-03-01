«Прощай, хороший человек»: Чем известна Анна Кастельянос

Утром 1 марта началось с печальных новости. Экс- участницу группы Little Big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в Петербурге.

Тело 38-летней женщины нашли в квартире на Рыбацком проспекте, сообщает РИА «Новости». Об этом узнал волонтер, который пришел навестить Анну.

У артистки были проблемы со здоровьем. Она жаловалась на боли в спине. У нее была третья группа инвалидности.

«Были знакомы, никогда не забуду как пили вино на дне рождении ….Не верю ( просто шок, она так любила жизнь и всегда была жизнерадостная . Мягких облачков», — пишет ее знакомая.

Подписчики выражают соболезнования в комментариях на странице артистки в Instagram.

«Прощай, хороший человек»

«Такая светлая девушка, земля пухом», пишут пользователи Сети.

Анна Кастелянос родилась в Ленинграде 15 января 1982 года. Она была самой необычной участницей группы — ее рост не превышал 130 сантиметров. Фанаты называли ее «маленьким счастьем». Наибольшую известность Анна Каст получила после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. С ее вокалом были записаны треки к первому альбому команды — With Russia From Love.

После ухода из группы Анна снималась в кино, была ведущей мероприятий, у неё был свой тату-салон. Также она участвовала в телевизионных проектах «Четыре свадьбы», «Мужское/Женское» и «Совсем другие», а также сериалах «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участники петербургской группы Little Big рассказали, что записала песню для сиквела комедии «Борат», исполнителем главной роли в котором является Саша Барон Коэн. Музыканты поделились в своем сообществе во «Вконтакте», что записали кавер на композицию «Gonna make you sweat (Everybody dance now)» C+C music factory для трейлера «Борат-2».