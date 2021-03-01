Спасатели эвакуировали жильцов из горящего дома на Савушкина

Спасатели эвакуировали жильцов из горящего дома на Савушкина
Спасатели эвакуировали жителей дома. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Жильцов эвакуировали.

Возгорание случилось в понедельник, 1 марта, в доме № 41 по улице Савушкина. Прибывшие спасатели установили, что в 15-метровой комнате горело на площади 4 «квадратов».

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, из соседних квартир эвакуированы пять человек. В результате пожара пострадал один человек. 61-летний мужчина получил отравление угарным газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе М-11 заметили горящую фуру с мороженым

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