На трассе М-11 заметили горящую фуру с мороженым

На место уже выехали пожарные. Непонятно, что стало причиной инцидента.
На трассе М-11 заметили горящую фуру, которая везла мороженое. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На место инцидента уже выехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Уничтожают пальмовое масло вместе с импортными полуприцепами»,
— шутит один из пользователей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской фура снесла столб и вылетела на разделительную полосу. По неизвестным причинам водитель фуры потерял управление, в результате чего машину развернуло на 90 градусов.