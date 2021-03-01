На трассе М-11 заметили горящую фуру с мороженым

На трассе М-11 заметили горящую фуру с мороженым
В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже выехали пожарные. Непонятно, что стало причиной инцидента.

На трассе М-11 заметили горящую фуру, которая везла мороженое. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место инцидента уже выехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Уничтожают пальмовое масло вместе с импортными полуприцепами»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской фура снесла столб и вылетела на разделительную полосу. По неизвестным причинам водитель фуры потерял управление, в результате чего машину развернуло на 90 градусов.

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