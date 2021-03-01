На Софийской фура снесла столб и вылетела на разделительную полосу

В понедельник утром, 1 марта, в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием большегруза.

Очевидцы рассказали Gazeta.SPb.ru, что все произошло на Софийской улице после пересечения с Усть-Ижорским шоссе. По неизвестным причинам водитель фуры потерял управление, в результате чего машину развернуло на 90 градусов.

Судя по кадрам с места происшествия, большегруз вылетел на разделительную полосу и снес опору освещения. Разбившаяся машина перекрыла две полосы движение по Софийской в сторону Колпино. Никто не пострадал. На месте работают правоохранители и аварийная бригада.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии на Софийской улице образовался двухкилометровый затор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за огромной ямы на КАД колеса пробили семь машин.