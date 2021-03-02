Катер Росприроднадзора подтопило на территории яхт-клуба на Петровской косе

В Петербурге подтопило судно Росприроднадзора, находящееся на зимовке возле яхт-клуба на Петровской косе. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам специалистов, это произошло из-за температурных колебаний. Отмечается, что в трюм машинного отделения через кингстоны поступила вода, и судно осело на 15 сантиметров выше ватерлинии.

Сотрудники «ФГБУ Балттехмордирекция» откачали воду из трюма и восстановили осадку катера. Угрозы загрязнения топливом акватории Малой Невки нет, так как топливные баки судна были пустыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кораблю предстоит обеспечить материально-техническое снабжение антарктических станций, сменить зимовочный состав экспедиции и произвести необходимые логистические мероприятия.