Из порта Петербурга отправилось в антарктическую экспедицию судно «Академик Федоров»

Из порта Петербурга отправилось в антарктическую экспедицию судно &#171;Академик Федоров&#187;
На судно погружено около 1500 тонн экспедиционного груза: продукты, стройматериалы, дизельное топливо, авиационный керосин, технические масла и многое другое для обеспечения жизнедеятельности  российских антарктических станций. Фото: Instagram @arctic_and_antarctic

В среду, 20 января, из порта Северной столицы научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» ААНИИ Росгидромета отправилось в антарктический рейс.

Кораблю предстоит обеспечить материально-техническое снабжение антарктических станций, сменить зимовочный состав экспедиции и произвести необходимые логистические мероприятия. Рейс займет 134 дня — за это время «Академик Федоров» пройдет через Атлантический, Индийский и Южный океаны. На борту находится более 130 человек: экипаж, вертолетный отряд и участники зимовочной экспедиции.

Кроме того, путешествие на континент совершит памятник с портретами-барельефами Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, изготовленный в честь 200-летия открытия Антарктиды моряками Русской Южно-Полярной экспедиции. Памятник установят на станции Новолазаревская

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие годы в Петербурге построят 22 корабля.

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