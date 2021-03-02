На Петроградке драка мигрантов закончилась ножевым ранением

В Петроградском районе Петербурга мигранта увезли на скорой с ножевым ранением.

В полицию сообщили о драке мигрантов. Инцидент произошел в понедельник, 1 марта у дома №20 по Колпинской улице.

В итоге полиция задержала четверых подозреваемых, все являются гражданами Узбекистана, 32, 38 лет, двоим — 29 лет.

Пострадавший также гражданин Узбекистана, ему 44 года. По его словам, полицейским, один из задержанных на фоне конфликта на бытовой почве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом. Подозреваемых отправили в изолятор.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том. что накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра.