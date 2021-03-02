В МВД назвали причину смерти петербуржца, умершего в отделении полиции

В ГУ МВД по Петербургу прокомментировали информацию о смерти мужчины в отделении полиции №75 Невского района, задержанного за езду без водительских прав.

Ранее сообщалось, что 29-летний петербуржец был остановлен сотрудниками ГИБДД, он находился за рулем без водительских прав, которых его лишили. Спустя месяц его пригласили в отдел и оставили до утра, чтобы после доставить в суд.

Ночью задержанному стало плохо и он упал. Полиция сообщила родителям мужчины о смерти. 26 февраля родственникам выдали справку, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако на лице и шее умершего были гематомы и кровоподтеки. По словам адвоката умершего, до задержания синяков у него не было.

В пресс-службе ведомства заявили, что задержанный скончался в результате сердечного приступа, что подтвердили судмедэксперты. А гематомы появились в результате падения. Отмечается, что момент падения зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный водитель сбил сотрудника полиции.