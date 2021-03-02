Расходы россиян в феврале рекордно выросли с начала пандемии

Расходы россиян в феврале рекордно выросли с начала пандемии
Значительную часть денег граждане тратят в таких сегментах, как развлечение и спорт. Фото: pixabay

Сбербанк зафиксировал в минувшем месяце рекордный рост расходов жителей России с начала пандемии коронавируса. По сравнению с прошлым годом траты увеличились на 2,6%.

Согласно результатам исследования «СберИндекс», в последнюю неделю февраля траты россиян взлетели на 2,3%. Значительную часть денег граждане тратят в таких сегментах, как развлечение и спорт. Как отмечает РБК, траты на непродовольственные товары выросли на 4,6%, траты на услуги — на 8,2%. Самый большой рост показали расходы в таких сегментах, как компьютеры и ПО (43,8%), телекоммуникационное оборудование и услуги (37,1%), бытовая техника и электроника (33,3%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам озвучили лучшую валюту для сбережений. Специалист считает, что россиянам не стоит полагаться на валюты стран Европы, а также развивающихся и сырьевых стран

исследование расходы траты


 

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