Россиянам озвучили лучшую валюту для сбережений

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, грядущей весной наиболее подходящей валютой для сбережения является американский доллар.

«Для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», — заявил Бабин в интервью РИА Новости в субботу, 27 февраля. Специалист считает, что россиянам не стоит полагаться на валюты стран Европы, а также развивающихся и сырьевых стран — скорее всего, в ближайшее время они потеряют в цене по отношению к доллару.

Отметим, что эксперты настроены осторожно-положительно в отношении прогнозов курса рубля к доллару — в ближайший месяц он останется в диапазоне 73-77 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в январе 2021 года россиянам выдали в два раза меньше кредитных карт, чем в декабре 2020-го.