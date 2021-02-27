В России вдвое снизились объемы выдачи кредитных карт

По итогам января 2021 года россиянам выдали в два раза меньше кредитных карт, чем в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В общей сложности, в течение января банки выдали около 578 тысяч кредиток, что на 45% меньше декабрьских показателей и на 17% меньше, чем было выдано в январе прошлого года. Снизился также и общий объем средств, выданных за месяц — он составил 37,7 млрд рублей (на 43% меньше).

Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин считает, что изменения обусловлены, в основном, двумя причинами: сезонностью и консервативными подходами кредиторов, передает РИА Новости. По словам эксперта, в январе российские банки одобрили лишь 28% заявок на получение кредиток — этот показатель, таким образом, достиг многолетнего минимума.

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