Россиянам рассказали, как накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

Для безбедной старости, по подсчетам эксперта, к выходу на пенсию необходимо накопить 15 млн рублей. Фото: pixabay

Для безбедной старости, по подсчетам эксперта, к выходу на пенсию необходимо накопить 15 млн рублей. Фото: pixabay

Консультант-методист Министерства финансов РФ по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, как можно получать пенсию в размере 100 тысяч рублей.

По словам специалиста, рассчитывать на банковские депозиты не стоит и лучше активнее заниматься инвестициями в ценные бумаги. При этом не стоит забывать о разнице доходов, расходов и процентов, под которые вложены средства, отмечает Кикевич в интервью телеканалу «360».

Чтобы ежемесячно жить на 100 тысяч рублей на пенсии, придется накопить примерно 15 млн рублей. При этом размер начального капитала не важен, главное, — регулярное пополнение инвестиционного портфеля и реинвестирование доходности. Такой способ называется капитализацией прибыли. Эксперт, однако, предостерегает от спекуляций, поскольку стремление к «быстрому заработку» негативно сказывается на доходности в долгосрочной перспективе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малоимущим россиянам могут начать выдавать продуктовые карточки.