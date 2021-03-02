Выборгский район Петербурга стал лидером по вводу жилья в феврале

За месяц во Фрунзенском районе сдали 25 домов на две тысячи квартир. Фото: pixabay

За месяц во Фрунзенском районе сдали 25 домов на две тысячи квартир. Фото: pixabay

За минувший месяц в Петербурге сдали почти 175 тысяч квадратных метров жилья, 124 дома на 3469 квартир.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству, лидером по вводу жилья в феврале стал Выборгский район. За месяц здесь сдали 25 домов на две тысячи квартир общей площадью 92 тысячи квадратных метров.

Вторым по вводу жилья оказался Московский район, где сдали 47 тысяч жилых «квадратов», это восемь домов на тысячу квартир. Следующим по вводу жилья оказался Фрунзенский район — почти 16 тысяч «квадратов» жилой площади, один дом на 301 квартиру.

Кроме того, в феврале в Северной столице ввели в эксплуатацию 24 объекта общегражданского назначения, в том числе многофункциональный центр в Московском районе, многоярусный гараж в Пушкинском районе, реконструкция отопительной котельной в Невском районе и строительство двух участков Южной магистрали в Пушкинском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на вторичное жилье в Петербурге к концу зимы выросли на 2,1%.