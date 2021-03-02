За чертежи реконструкции трассы «Нарва» в Ленобласти заплатят почти 6 млн рублей

За чертежи реконструкции трассы &#171;Нарва&#187; в Ленобласти заплатят почти 6 млн рублей
Подрядчик должен разработать чертежи, спецификацию оборудования, ведомость объемов работ и смету. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За полгода в Ленинградской области должны подготовить рабочую документацию по реконструкции участка федеральной трассы А-180 «Нарва».

Об этом сообщается на сайте госзакупок. В конце марта будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе по созданию документации для работ по реконструкции участка «Нарвы». Заказчиком выступил ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Начальную цену контракта оценили на 5,9 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы».

Техзадание предполагает реконструкцию участка трассы с 31 по 54 километр. Проектная документация работ уже одобрена, осталось закончить рабочую документацию.

Подрядчик должен разработать чертежи, спецификацию оборудования, ведомость объемов работ и смету. Работу нужно выполнить до сентября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дороги на севере Петербурга отремонтируют за 3 млрд рублей.

дорожный ремонт ленобласть нарва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За чертежи реконструкции трассы «Нарва» в Ленобласти заплатят ...
Песков прокомментировал приглашение Путина в Clubhouse от Маска
В Петербурге вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам колонии
РЖД наказали рублем за самовольный ремонт Витебского вокзала
Количество ковид-больных в Петербурге упало на 40% за месяц
Выборгский район Петербурга стал лидером по вводу жилья в феврале
В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 49 человек
Путин и Мишустин поздравили Горбачёва с 90-летним юбилеем