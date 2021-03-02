За чертежи реконструкции трассы «Нарва» в Ленобласти заплатят почти 6 млн рублей

За полгода в Ленинградской области должны подготовить рабочую документацию по реконструкции участка федеральной трассы А-180 «Нарва».

Об этом сообщается на сайте госзакупок. В конце марта будут рассматриваться заявки на участие в конкурсе по созданию документации для работ по реконструкции участка «Нарвы». Заказчиком выступил ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Начальную цену контракта оценили на 5,9 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы».

Техзадание предполагает реконструкцию участка трассы с 31 по 54 километр. Проектная документация работ уже одобрена, осталось закончить рабочую документацию.

Подрядчик должен разработать чертежи, спецификацию оборудования, ведомость объемов работ и смету. Работу нужно выполнить до сентября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дороги на севере Петербурга отремонтируют за 3 млрд рублей.