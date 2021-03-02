Петербуржцы жалуются на странный трактор, который стоит на месте с заведённым мотором вместо уборки улиц

Петербуржцы жалуются на странный трактор, который стоит на месте с заведённым мотором вместо уборки улиц
"Трактор приезжает, встаёт на свободное место и минут 40 тарахтит, типа "работает", - рассказывает возмущенный горожанин. Фото: ВКонтакте/"Центральный район за комфортную среду обитания"

Жители Центрального района Северной столицы на протяжении нескольких недель наблюдают странную сцену: к дому на 4-й Советской улице приезжает трактор, имитирующий рабочую деятельность.

По словам горожан, тракторист должен заниматься чисткой снега, однако на деле транспорт стоит заведённым на одном месте около 40 минут, производит много шума и выпускает выхлопные газы, а затем уезжает. Судя по фотографиям, прикрепленным к публикации в группе «Центральный район за комфортную среду обитания», другой уборочной техники рядом с ним нет.

Как считают петербуржцы, лучше, в таком случае, вовсе не приезжать, чем «портить окружающую среду ради «галочки», передает издание Peterburg2. Такие ситуации, как выяснилось, наблюдаются и в других районах города. Комментаторы посоветовали возмущённым жителям обратиться в комитет по благоустройством за разъяснениями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о жалобах петербуржцев на затопленную растаявшим снегом Орловскую улицу.

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