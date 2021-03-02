«Газпром нефть» открыла в Петербурге центр цифровой трансформации «Цифергауз»

Компания «Газпром нефть» открыла в историческом здании «Дом 12» на Новой Голландии центр цифровой трансформации «Цифергауз». В нем будут заниматься развитием искусственного интеллекта, цифровизацией и роботизацией нефтегазовой сферы.

Глава компании Алексндр Дюков рассказал, что на данный момент в Северной столицы работают уже более 10 инновационных центров «Газпром нефти», вокруг каждого из которых формируется экосистема партнерства, состоящая из вузов, технологических компаний и стартапов. Аналогичный формат работы ожидается и в «Цифергаузе».

«Здесь будут создаваться цифровые решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, которые смогут применяться как нами, так и в целом в нефтегазовой отрасли», — отметил Дюков. На сегодняшний день в лабораториях «Цифергауза» трудятся уже более 300 человек, которые ищут решения для повышения эффективности ьизнес-процессов за счет передовых технологий.

«Цифергауз» также стал штаб-квартирой образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности», который был создан «Газпром нефтью» при сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга и ведущими вузами города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработал первый пневматический тир для школьников в России.