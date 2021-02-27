Для петербургских школьников открыли первый в России пневматический тир

Для петербургских школьников открыли первый в России пневматический тир
В школе появился тир. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

В Северной столице гимназия №622 обзавелась своим пневматическим тиром. Учащиеся смогут стрелять из оружия на уроках дополнительного образования.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщает пресс-служба Смольного, данный тир стал первым в России, который появился в школьном учебном заведении. Его сертифицировала международная спортивная стрелковая федерация.

Отметим, что, кроме этого, в гимназии появилась своя медиа-студия. Там школьники пробуют создавать свои телевизионные продукты. Они уже работают над проектом «Легенда навсегда», в котором рассказывают об олимпийских чемпионах и известных российских спортсменах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских школах создали систему адаптации детей иностранных граждан. Благодаря этому каждый ребенок сможет чувствовать себя в городе своим.

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