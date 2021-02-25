В петербургских школах создали систему адаптации детей иностранных граждан

В петербургских школах создали систему адаптации детей иностранных граждан
Иностранцы смогут быстро влиться в новую жизнь. Фото: Baltphoto

Благодаря этому каждый ребенок сможет чувствовать себя в городе своим.

В Санкт-Петербурге разработали систему адаптации детей иностранных граждан, которые проживают в городе. Она позволит им быстрее привыкнут к новым людям и школе, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в Северной столице всегда рады гостям из других стран, поэтому система образования отличается «открытостью и готовностью к применению поликультурного подхода».

Отмечается, что учиться в Петербург приезжают в том числе из стран повышенной террористической активности и опасности. Их готовы обучить русскому языке и полностью социализировать. В школах для них составляются индивидуальные планы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге эвакуировали почти 9000 школьников и учителей из-за угрозы минирования.

дети иностранцы новости СПб школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бородина посоветовала бедным россиянкам не рожать много детей
Жители Петербурга стали брать взаймы «до зарплаты» на 35% чаще
Биолог перечислил самых опасных хищников Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти запретили продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом
В доме на 8-й Советской полыхает двухкомнатная квартира
Правительство России выделит на поддержку бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году
В петербургских школах создали систему адаптации детей иностранных граждан
Беглов поблагодарил ветеранов за активное участие в вакцинации от COVID