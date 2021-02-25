В Петербурге эвакуировали почти 9000 школьников и учителей из-за угрозы минирования

Накануне, 24 февраля, в восьми районах Петербурга проводилась эвакуация школ из-за ложных сообщений о минировании.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в первой половине дня на электронные почты учебных заведений поступили сообщения о бомбах в школах. Под угрозу взрыва попали школы в Петроградском, Невском, Красногвардейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Пушкинском, Приморском районах.

Сотрудники правоохранительных органов проверяли здания 21 школы, но каких-либо подозрительных предметов не было обнаружено. В осмотрах участвовали почти 70 полицейских.

За день из учебных заведений на улицы вывели 8 814 учеников и учителей. Отмечается, что эвакуацию провели только в 16 школах, руководство пяти школ решило обойтись без эвакуации.

Полиция установила, что электронный адрес, с которого приходили сообщения о бомбах, принадлежат 41-летнему петербуржцу с Двинской улицы. Но мужчина заявил, что никакой информации о заминировании никуда не отправлял.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна.