В Швеции у новорожденного нашли новую мутацию коронавируса

Известно, что мама малыша болеет коронавирусом.

Шведские ученые рассказали о первом выявленном случае мутации коронавируса у новорожденного ребенка. Об этом сегодня, 2 марта, пишет The Conversation.

Известно, что роженицу привези в больницу Мальмё с сильными болями в животе. Ей сделали кесарево сечение, после чего и у женщины, и у новорожденного взяли тесты на коронавирус. Выяснилось, что оба больны – малыш заразился еще до рождения.

Спустя пару дней врачи обратили внимание на изменения в популяции инфекции у новорожденного.

«Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения»,

— заявила ученый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре считают, что в России не прошла первая волна коронавируса.